Presidente Frattura: . Bastianich si è lasciato andare ad una espressione infelice, dovrebbe chiedere scusa ai molisani

Sapere ridere di se stessi non è da tutti, è una bella capacità e noi molisani abbiamo dimostrato di possederne una buona dose: negli ultimi anni in tanti hanno preso in giro il nostro Molise e noi abbiamo sempre accettato di buon grado satira e comicità con tanto di autoironia. Stavolta però non possiamo sorridere per quello che è stato detto: non è satira, non è comicità, non è ironia.

Francamente è inaccettabile che qualcuno, in televisione, davanti a centinaia di migliaia di spettatori, definisca “sfigato” il posto in cui viviamo e che amiamo da sempre. Bastianich, che forse inconsapevolmente si è lasciato andare a un’espressione tanto infelice, potrebbe adesso fare una sola cosa, semplice e giusta, per chiudere questa spiacevole vicenda: chiedere scusa a Campobasso, al Molise e ai Molisani.http://Paolo Di Laura Frattura