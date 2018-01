Enrico D'Aloise di Agnone oggi nel programma di Rai 1, l'Eredità. Dai Enrico riprovaci sarai più fortunato!

Tutti a Agnone conoscono Enrico D'Aloise come un ragazzo intraprendente e intelligente. Ma in pochi sapevano oggi che avrebbe partecipato al programa di Rai 1, condotto da Frizzi, l'Eredità. Invece vestito di tutto punto, elegantissimo, dietro il palchetto a giocarsela tutta.

Probabilmente la sua aspirazione era quella di vincere un pò di soldini per fare uno dei suoi viaggi intorno al mondo. Non è andata bene, le domande un po' complesse richiedevano riflessione e ha perso tempo utile, ma e' stato simpatico , spigliato, nonostante la sua gamba che tremava dall'emozione, come da lui affermato, ha mandato i saluti anche alla sua adorata nonna Ginetta. Dai Enrico riprovaci, sarai più fortunato!