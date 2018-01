Cinghiale in giardino villetta a Vasto. Famiglia chiusa da ore in casa in attesa intervento addetti

VASTO (CHIETI), 18 GEN - Una famiglia di Vasto, residente in via del Porto, è chiusa da ore in casa per la presenza nel giardino della loro villetta di un grosso cinghiale. È stato chiesto l'intervento dei Carabinieri Forestali della locale stazione che hanno provveduto ad allertare la Provincia di Chieti che sta inviando un addetto e un selecontrollore. Molto probabilmente l'ungulato verrà abbattuto. A presidiare l'animale i volontari del Gruppo comunale della Protezione civile di Vasto.