Giorni della Merla miti e con sole: svolta settimanale con freddo d’inzio febbraio?

I giorni della merla sono storicamente e statisticamente i più freddi dell’anno secondo gli antichi. Questo non è più valido secondo i meteorologi moderni, implica che questo periodo anticamente era molto più freddo. Quest’anno, in questi tre giorni, si raggiunge l’apice apposto: sole e clima mite. I giorni della merla (29,30,31 gennaio o 30,31 e 1) si presentano con una maschera più che altro quasi autunnale. L’anticicloneresisterà ancora fino a metà settimana. L’alta pressione metterà radici sul Mediterraneo Centrale per qualche giorno e l’avvio della settimana sarà così caratterizzato da meteo stabile su tutta la Penisola.

Le temperature continueranno a rimanere molto miti per il periodo. Siamo in una fase tutt’altro che invernale ed il mese di gennaio si andrà a concludere in linea con l’andamento riscontrato nelle ultime settimane, ovvero con temperature ampiamente sopra la norma.

Un brusco cambiamento è però dietro l’angolo, e i primi effetti dovrebbero aversi già da metà settimana, Giovedì 1, e quindi con l’inizio di febbraio, quando l’anticiclone tenderà a ritirarsi. Primi cenni di peggioramento si avranno già dall’ultimo giorno di gennaio con ritorno di qualche debole pioggia in Liguria e sulle Tirreniche.

A seguire un peggioramento meteo più accentuato di stampo invernale nei primi giorni di febbraio, per via di una perturbazione seguita da aria più fredda proveniente dal Nord Europa. La situazione meteo forse migliorerà nel corso del weekend fra il 3 ed il 4 febbraio, poi potrebbe arrivare un successivo impulso perturbato seguito da un più consistente afflusso freddo artico. Ma il tutto è ancora al vaglio e bisogna attendere i prossimi aggiornamenti.