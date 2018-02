Meteo Molise: Dal pomeriggio di martedì 13 Febbraio arrivano correnti più fredde

Martedì: al mattino, nuvoloso o molto nuvoloso su tutto il territorio regionale. Nel pomeriggio, sono attese veloci precipitazioni che si presenteranno sulla nostra regione interessandola totalmente. In questo contesto, la fenomenologia risulterà nevosa oltre i 900 metri in alto molise ed oltre gli 800 sui rilievi orientali. Dalla sera, tendenza a cessazione delle precipitazioni. Ventilazione moderata con tendenza a divenire settentrionale dalla notte. Temperatura in lieve rialzo.

Mercoledì: al mattino, cielo sereno o poco nuvoloso per possibili nubi alte e stratificate. Nel pomeriggio, tempo in generale peggioramento per l’arrivo della parte avanzata di un fronte instabile a carattere freddo. Piovaschi lungo la fascia costiera e locali temporali. Dal pomeriggio, copertura nuvolosa più compatta specie in provincia di Campobasso con associati deboli fenomeni, anche nevosi oltre i 400/500 metri. Ventilazione settentrionale. Temperatura in calo.