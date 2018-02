Neve e piogge su Molise, peggioramento atteso tra la fine di domenica e lunedì

Previsione meteo Molise giovedì, 15 febbraio

GIOVEDI': correnti fredde settentrionali rinnoveranno annuvolamenti irregolari tra Puglia e Basilicata con residue precipitazioni nevose fin verso i 300-400m tra Lucania e Murge. Tempo asciutto sul Molise con tendenza a miglioramento su tutti i settori del Sud-Est dal pomeriggio. Temperature in rialzo nei valori massimi. Ventilazione tesa dai quadranti nord-occidentali con mari fino a molto mossi sul versante Adriatico, mosso lo Ionio.

Commento del previsore molise

MALTEMPO CON NEVE A QUOTE MEDIO-BASSE,



Un nuovo centro depressionario transita sulle regioni meridionali dello Stivale, alimentato da correnti fredde. Ne consegue un mercoledì all'insegna dell'instabilità tra Basilicata, medio-bassa Puglia e a tratti anche su Molise e alta Puglia con precipitazioni sparse, qualche temporale sulle Ioniche e neve in calo sino a quote di bassa collina ( 300-500m). Migliora nella giornata di giovedì per una seconda parte di settimana asciutta e soleggiata pur con nubi alte di passaggio nel weekend. Preludio a un nuovo peggioramento atteso tra la fine di domenica e lunedì. Temperature ancora dal sapore invernale.