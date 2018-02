Meteo- Tendenza a nuovo peggioramento, clima ancora freddo

Il vortice depressionario lascia la nostra Penisola determinando un miglioramento su Puglia, Basilicata e Molise. Tempo quindi stabile oggi, stante un temporaneo rinforzo dell'alta pressione che tuttavia lascerà transitare velature e stratificazioni. Alta pressione che domenica inizierà ad indebolirsi da Nord favorendo l'ingresso di correnti umide foriere di un nuovo aumento delle nubi e di locali precipitazioni, preludio a tempo instabile la prossima settimana. Attese precipitazioni soprattutto tra martedì e mercoledì con neve in calo sino a quote collinari. Temperature in nuova flessione nel corso della prossima settimana.https://www.3bmeteo.com/meteo_regione-molise.htm?giorno=9