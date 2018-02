Molise-Meteo, nevicate a quote collinari in particolare sul Molise centrale, piogge estese altrove

Sul Molise è ancora attiva l’instabilità derivante dall’ingresso di fredde correnti nord-orientali, in seno ad un minimo di bassa pressione presente sullo ionio. Tale situazione da luogo a nevicate a quote collinari in particolare sul Molise centrale (fino a 600/700 metri) e piogge estese altrove specie sui rilievi prossimi alla costa.

Questa mattina, le scuole sono rimaste chiuse a Morrone del Sannio e Torella. Attualmente non vengono segnalati problemi alla circolazione seppur qualche accumulo vi presenta su qualche arteria: in particolare tra Campobasso e Vinchiaturo all’altezza delle “4 via nove”e nei pressi dell’Ospedale “Cardarelli”. I mezzi dell’ Anas e della Sea sono però al lavoro e si circola senza problematiche di rilievo.