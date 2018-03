8 Marzo, giornata internazionale della donna-Convegno:"Ben...essere al femminile" organizzato da OMCeO Isernia

lL'8 Marzo in occasione della ricorrenza della giornata internazionale della donna a partire dalle ore 14.00 si terrà il convegno organizzato dall' OMCeO (Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri) della provincia di Iserna dal titolo "Ben...essere al femminile" in via Pio La Torre presso la sede dell' OMCeO.

Il tema del convegno e' la prevenzione oncologica/Ginecologica, dell'invecchiamento cutaneo,delle malattie cardiovascolari

Modera i lavori la dott Cristiana D'Ambrosio. Tra i relatori la dott Traficante Divina, dott Annalidia Sammartino,Dott Biello Gabriella,Dott Politi Cecilia, Dott Tartaglione Sergio, Dott Bonanni Americo e il questore di Isernia Ruggero.Borzachiello.