Meteo Molise-Dopo il picco di gelo, arriva lo scirocco

Mercoledì: al mattino cieli sereni o al più poco nuvolosi sulla provincia di Isernia e Molise Centrale. Nubi più consistenti sulla costa con associati rovesci nevosi. Estesi tratti ghiacciati. Nel pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Dalla sera aumento della nuvolosità da Ovest verso Est che durante le ore notturne darà luogo a deboli nevicate sul Molise centro/occidentale fino a quote pianeggianti. Temperature stazionarie con clima ancora freddo. Venti moderati da nord/occidentali sulla costa, deboli o assenti all’interno.

Giovedì: al primissimo mattino deboli rovesci nevosi interesseranno le zone centro/orientali della regione fino a quote di pianura. Col passare delle ore la neve lascerà spazio alla pioggia, ove cadrà fino a quote di alta montagna. Temperature in aumento. Venti deboli inizialmente settentrionali, in rotazione dai quadranti sud/orientali, per poi divenire dai quadranti sud/occidentali dalla sera/notte.

Venerdì: al mattino residua instabilità con deboli precipitazioni sul Molise centro/occidentale e in alto Molise. Bello altrove. Dal pomeriggio migliora ovunque. Temperature in ulteriore aumento. Venti moderati sud/occidentali.