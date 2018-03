E' venuto a mancare don Antonino Scarano, arcidiacono del capitolo della Cattedrale, economo della Curia Vescovile e rettore spirituale della Chiesa di Sant’Antonio di Padova

Nella serata di giovedì 1° marzo è morto don Antonino Scarano, arcidiacono del capitolo della Cattedrale, economo della Curia Vescovile e rettore spirituale della Chiesa di Sant’Antonio di Padova.



E’ stata una morte improvvisa ed imprevedibile, il suo cuore non ha retto anche se agli inizi di gennaio don Antonino aveva fatto gli accertamenti di routine in ospedale e tutti i risultati erano stati più che lusinghieri.

Don Antonino era nato a Trivento il 27 ottobre 1945, era entrato in Seminario il 1° ottobre 1956, era stato ordinato sacerdote il 13 giugno 1970 da mons. Pietro Santoro; aveva partecipato attivamente per 3 anni alla comunità presbiterale di Castiglione M. Marino, successivamente era rientrato a Trivento come vice-rettore economo nel Seminario Vescovile, dopo di che, alla morte di don Furio Fiocca nel 1978, era diventato parroco di Santa Croce fino al 1992, allorquando fu nominato amministratore economico in Curia e lo è stato, brillantemente, fino all’ultimo giorno, nonostante i segni di un grave infarto nel 1997 e di una forte broncopolmonite nel 2016.

Mons. Scotti avendo ricostituito di recente il Capitolo dei canonici della Cattedrale lo aveva insignito della dignità di Arcidiacono.

Noi commossi e grati partecipiamo al dolore del fratello Francesco, dei cognati, dei nipoti, dei parenti tutti e, in particolare, della signora Peppinella (che amorevolmente lo ha assistito come una mamma).

Invitiamo i consacrati e i fedeli a chiedere al Signore per don Antonino il premio della pienezza eterna della vita che Cristo Signore ha promesso ai servi buoni e fedeli del Vangelo.

La camera ardente è approntata nella chiesa di Sant’Antonio di Padova ove alle ore 21.00 di venerdì ci sarà una veglia di preghiera.

I funerali, presieduti dal nostro Vescovo Claudio, ci saranno in Cattedrale sabato 3 marzo alle ore 10.30.