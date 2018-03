Torna il MAK π 100 di Isernia organizzato dagli studenti dell’Isis Majorana-Fascitelli,28 Marzo

Ritorna a grande richiesta l’unico e indiscusso MAK TT di Isernia organizzato dagli studenti dell’Isis Majorana-Fascitelli. Come da consuetudine, l’attesa è alta ed i giovani in fermento.

Il MAK TT, che ha origini intorno al 1840 in Italia, è da sempre rinnovato in tutte le scuole della penisola a circa 100 giorni dalla maturità dei liceali. In passato in Molise spesso la tradizione è andata persa ma dallo scorso anno ad Isernia giovani di tutte le classi, con importanti sacrifici, lavorano per creare il famoso ‘evento dell’anno’. Chissà se anche quest’anno riusciranno nell’intento?

In una situazione di “WORK IN PROGRESS” la data scelta è il 28 Marzo 2018, a seguire le Vacanze Pasquali.

La location è delle migliori, la discoteca Le Cave del capoluogo pentro, ed i biglietti sono già acquistabili tramite l’evento Facebook (https://www.facebook.com/events/500664917001372??ti=ia ). Con un dj set ricco di sorprese, in collaborazione con radio nazionali, vecchie e nuove leve passeranno in consolle in un una delle notti più lunghe dell’anno. Ispirandosi ad eventi internazionali, gli studenti di Isernia promettono una Blackout Edition. La vera essenza della serata? La scoprirete solo vivendola.

Per info e prevendite 3349859278 3661892150.

Punti vendita ad Isernia:

Pyrà, Cafferritti, Habanero Review;

Disponibilità servizio navetta su prenotazione.

Il MAK TT 2018, una notte da non perdere.