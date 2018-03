Mobilità in Croazia per l’Istituto Comprensivo “Molise Altissimo” di Carovilli

Nell’ambito della realizzazione del Progetto Erasmus Plus KA2 “Following the footprints of the Emperors”, (“Seguendo le orme degli Imperatori”), l’Istituto Comprensivo “Molise Altissimo” di Carovilli ha partecipato questa settimana, dal 5 al 12 novembre, alla V mobilità transnazionale che si è svolta in Macedonia, nella città di Bitola, sede della scuola ospitante. Il progetto di partenariato vede insieme la Turchia, stato capofila, insieme alla Germania, la Spagna, il Portogallo, la Romania, la Bulgaria, la Croazia e l’Italia. Un’esperienza impegnativa, coinvolgente per docenti e studenti, per sviluppare attività legate alla presenza dell’Impero Romano nei vari stati, sotto forma di produzioni teatrali, di giochi, di oggetti frutto di realizzazione manuale, di elaborati digitali, in cui la scuola profonde senso di innovazione, dando spazio alla laboratorialità e alla creatività. Protagonisti di questa mobilità sono stati tre studenti della scuola secondaria di I grado: Samuele Carfagna (classe II – Carovilli), Vincenzo Putaturo (classe II - Carovilli) e Lucia Rossi (classe II – Pescolanciano), accompagnati dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Rosaria Vecchiarelli insieme alle proff.sse Loretina Toto e Rosalba Carnevale. Gli studenti si sono confrontati sul tema della caduta dell’Impero Romano, partecipando a workshop e competizioni nel corso delle quali sono stati rivisitati in chiave moderna costumi e accessori appartenenti all’antichità romana. Il progetto volge al termine, in attesa di svolgere le mobilità in Romania e in Croazia e nel frattempo l’Istituto Comprensivo “Molise Altissimo” di Carovilli sta già attivandosi per creare nuovi partenariati europei che, a partire dal prossimo anno scolastico, si concretizzeranno in nuove iniziative progettuali nell’ambito del Programma Erasmus Plus KA2. Un progetto che offre grandi opportunità formative per docenti e studenti, per creare conoscenza autentica dei territori propri e degli altrui partners, per sviluppare relazioni e capacità di confronto, nella dimensione europea in cui oggi la scuola è proiettata.

Erasmus plus: team scuola Istituto Comprensivo “Molise Altissimo” Carovilli in Croazia

Sta volgendo al termine l’esperienza del progetto Erasmus plus KA2 “Following the footprints of the Emperors” che l’Istituto Statale Comprensivo di Carovilli ha svolto nell’ultimo triennio, creando un ponte di conoscenza e di comunicazione con istituti scolastici europei della Spagna, del Portogallo, della Turchia, della Germania, della Macedonia, della Bulgaria, della Croazia e della Romania. Un folto team di docenti e di studenti hanno preso parte alle esperienze di mobilità transanzionale, di durata settimanale che hanno impegnato scuole e famiglie ad attuare il principio dell’accoglienza verso docenti e studenti, della reciproca conoscenza, della condivisione dei lavori che ogni scuola ha preparato di volta in volta sul tema legato alla storia dell’antico Impero Romano e del suo patrimonio archeologico. Da Carovilli hanno partecipato in quest’ultima mobilità in Croazia, presso Metkovic, le docenti di lingua inglese prof.ssa Maria Spina Cinquina e prof.ssa Antonia Rotolo, con gli studenti Martina Carano (III Carovilli), Benedetta Di Iacovo (III Carovilli), Luca Fasano (III Miranda), Siria Manuppella (III Miranda) e Jacopo Di Iorio (III Miranda). I workshops tra docenti e studenti sono stati l’occasione per presentare i vari lavori preparati da parte dei vari partners sotto forma di video, giochi, realizzazione di mosaici. Molto appressato è stato il lavoro prodotto dagli studenti di Carovilli che hanno realizzato un video riguardante l’architettura degli anfiteatri romani, con particolare attenzione per il Colosseo. Come in ogni mobilità, anche la Croazia ha organizzato visite guidate in siti di rilievo turistico-ambientale-culturale quale dato spazio a momenti di visita che oltre ad interessare Metkovic ha riguardato anche Spalato e Dubrovnik, insistendo sempre sulle testimonianze dell’Impero Romano.

La Dirigente Scolastica prof.ssa Maria Rosaria Vecchiarelli, da sempre fautrice delle mobilità europee studentesche e di docenti in ambito delle scuole superiori di II grado, ha calato e portato alla ribalta anche la realtà dell’area interna dell’Istituto Comprensivo “Molise Altissimo” di Carovilli (a cui afferiscono i comuni di Pietrabbontante, Vastogirardi, San Pietro Avellana, Capracotta, Roccasicura, Miranda, Pescolanciano, Pesche, Pettoranello e Carpinone) nello scenario europeo. La scuola diviene così un veicolo fondamentale per stimolare il processo di europeizzazione, creando condizioni dinamiche per interfacciarsi reciprocamente, stimolando la formazione degli studenti verso lo sviluppo di una consapevole appartenenza all’Europa, una grande nazione in crescita, di cui ognuno deve sentirsi parte attiva e costruttiva. Il tassello di chiusura di tutte le attività si svolgerà a giugno, quando i soli docenti si incontreranno in Romania per produrre il documento di sintesi finale per l’Agenzia Nazionale dell’Erasmus Plus, pronti per ripartire con un nuovo progetto di ricerca di partenariati e di opportunità per vivere fino in fondo lo spirito del Programma Europeo per l’Istruzione e la Formazione.

prof.ssa Linda Rosa Marcovecchio

docente dell’Istituto Comprensivo “Molise Altissimo