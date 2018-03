Meteo Molise: perturbazione atlantica in arrivo in settimana, calano le temperature, in arrivo piogge

Dopo un generale miglioramento che si concretizzerà nella giornata odierna (mercoledì), il tempo è destinato nuovamente a peggiorare a causa dell’arrivo dell’ennesima perturbazione atlantica. Il nuovo peggioramento porterà forti piogge al Nord Italia, dove le precipitazioni risulteranno localmente abbondanti. La nostra regione verrà interessata dalla fenomenologia a partire dalla sera di giovedì. L’Italia si verrà a trovare ancora una volta spaccata in due, con il Sud che verrà raggiunto da una nuova massa d’aria calda nord-africana che porterà un aumento delle temperature. Anche il Molise sarà interessato da improvvisi sbalzi di temperatura, dovuti a temporanei richiami di correnti nord-africane alternate ad aria più fresca di origine atlantica.

Mercoledì: giornata caratterizzata da condizioni di spiccata variabilità, con prevalenza di cielo poco o parzialmente nuvoloso. Durante il pomeriggio non si escludono isolati piovaschi sui rilievi. Ventilazione debole da sud-ovest all’interno, debole da ovest sulla costa. Temperatura in lieve diminuzione con valori in media con quelli del periodo.

Giovedì: nella prima parte di giornata tempo generalmente soleggiato con nubi alternate a schiarite al mattino. Al pomeriggio cielo poco o parzialmente nuvoloso per stratificazioni medio alte che preannunciano un peggioramento del tempo nella seconda parte della giornata. Dalla sera nuvolosità in rapido aumento che da Ovest muoverà verso Est interessando rapidamente tutto il territorio regionale con associate piogge e rovesci anche a carattere temporalesco. Ventilazione debole al mattino, in rinforzo dai quadranti sud/occidentali al pomeriggio. Temperatura in aumento.

Venerdì: residue precipitazioni al mattino sui settori centro/occidentali. Nel pomeriggio insistono le precipitazioni seppur a tratti in particolare sulle aree del Volturno e del Matese. Schiarite soleggiate altrove, in attesa di un nuovo peggioramento dalla notte. Ventilazione moderata da sud/ovest. Temperatura in ulteriore lieve aumento.