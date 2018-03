Temperature in calo e i fiori sbocciati in anticipo sono a rischio “gelicidio"

Le alterne condizioni atmosferiche hanno avuto effetti sulla natura: In Alto Molise il clima troppo mite, che si alterna a cali repentini delle temperature, rischiano di bruciare le gemme degli alberi da frutto (dalle albicocche ai ciliegi, dalle pesche alle pere), che in alcune zone sono già con le gemme gonfie. Situazione analoga si verifica per i seminativi.Gli esperti del settore per il prossimo weekend, prevedono condizioni metereologiche avverse, con cali termici fino a 10°C,Ciò desta non poche preoccupazioni negli agricoltori