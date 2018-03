Un gruppo di giovani di Termoli sceglie Agnone come meta montana da visitare

Ieri domenica, a Agnone una giornata uggiosa, una pioggerellina fitta fitta ha insistito per l'intero pomeriggio. Nonostante il clima però il pomeriggio è stato movimentato da parecchi visitatori. La partita tra il Vastogirardi e l'Isernia al Civitelle di Agnone ha condotto parecchi visitatori e non ultimo ci siamo imbattuti casualmente con un gruppo di giovani di Termoli che hanno scelto Agnone come meta montana da visitare in questa domenica marzolina.I ragazzi raccontavano di aver scelto Agnone per avere l'opportunità di visitare il Museo delle Campane e le opere d'arte agnonesi, e non ultimo hanno apprezzato il nostro cibo montano. Micro economia in movimento.