Commemorazione per il XXIV Anniversario della visita di San Giovanni Paolo II alla Diocesi di Trivento nella città di Agnone.

Lunedi 19 marzo 2019 ricorre il XXIV* Anniversario della visita di San Giovanni Paolo II alla Diocesi di Trivento nella città di Agnone. La Chiesa Diocesana, con S.E.R. Mons. Claudio Palumbo, in un tempo molto delicato per il futuro della nostra terra, intende continuare a ricordare l'evento come luce di speranza per il futuro, sopratutto in queste situazioni difficili quotidiane, che non devono far perdere, motivandoci nella fede, l'entusiasmo e il coraggio di continuare a lottare, progettare e costruire il domani. La Diocesi di Trivento e la forania di Agnone invitano tutti i fedeli alla celebrazione eucaristica predieduta dal Vescovo nella Chiesa di Sant'Emidio alle ore 18 del 19 marzo, al termine della quale il Sindaco Avv. Lorenzo Marcovecchio, commemorerà l 'evento. In tale occasione sarà solennemente esposta la reliquia autentica di S.S. Giovanni Paolo II giunta in città per l'interessamento di S.E. il Prefetto Enrico Marinelli, prefetto del Papa negli anni di pontificato, che per volontà di S E. il Vescovo rimarrà perennemente e solennemente esposta alla devozione dei fedeli nella Chiesa Matrice di San Marco.