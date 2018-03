Rossana, Mario e Francesca gli operatori della RSA Santa Maria del Monte a Castiglione MM

Gentilissimi, attenti, affettuosi tre giovanissimi ragazzi ,Mario infermiere,, Rossana e Francesca OSS.. Sono tre degli operatori della RSA Santa Maria del Monte di Castiglione MM. Lavoro prezioso e indispensabile il loro. Per ogni anziano ospite c'è un sorriso, una carezza. Li accudiscono, li curano, fanno ludoterapia e terapia occupazionale insieme a loro. Mai fIniremo di ringraziarli per tutto quello che fanno per i nostri cari. Oggi per il compleanno della Signora Filomena Orlando 87 anni, si sono prodigati in tutto, facendola sentire una vera principessa da festeggiare