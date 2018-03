LAC E WWF: 38mila firme per la petizione “Proteggere il lupo”

Superato le 38.000 firme la petizione “Proteggere il lupo” avviata a meta’ marzo dalla lega abolizione caccia (Lac) del Trentino Alto Adige insieme a Wwf Bolzano. Iniziativa lanciata in risposta alle petizioni delle Province di Bolzano e di Trento sulla gestione dei lupi e dei grandi carnivori. Lo rende noto la Lac. “Avere in regione animali come orsi, lupi e linci e tutte le altre specie di fauna selvatica di cui siamo ricchi e’ una opportunita’, non un pericolo”, si legge in una nota. “La presenza di questi magnifici animali avrebbe potuto rappresentare un momento di crescita culturale e consapevole approccio alla eco sostenibilita’ di tutta la popolazione regionale”,continua su http://molione.altervista.org/lac-wwf-38mila-firme-la-petizione-proteggere-lupo/?doing_wp_cron=1522399533.6096510887145996093750