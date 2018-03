Meteo Pasqua e pasquetta in Molise

Un profondo vortice di bassa pressione si sta approfondendo sull’Europa nord-occidentale, espandendo il suo raggio d’azione verso il Mediterraneo centro occidentale. In marcia poi verso gli Stati centrali riuscirà a partorire un fronte instabile che attraverserà le nostre regioni centro settentrionali e tirreniche , portando maltempo in particolar modo tra venerdì e sabato. Tornerà inoltre a farsi vedere qualche fiocco di neve in montagne in genere dalle quote medie. Per Pasqua la perturbazione dovrebbe invece lasciare la Penisola, lasciando spazio a un miglioramento sebbene con qualche strascico instabile.

Sabato: la mattinata partirà discreta con addensamenti più consistenti solo sui rilievi esposti. L’ avvicinarsi del fronte atlantico porterà delle piogge deboli-moderate a partire dal pomeriggio. Temperature in diminuzione, più marcata durante le precipitazioni. Qualche fiocco di neve comparirà sopra i 1300 metri in serata. Venti sostenuti da sudovest sulla costa. Fenomeni che termineranno in serata.

Domenica (Pasqua): il giorno di Pasqua passerà con tempo buono e cieli sereni. Temperature nella media su valori gradevoli. Fino a 13-14 gradi sul capoluogo, oltre i 15 gradi sulla costa. Più freddo in montagna con un clima adatto alle sciate. Ventilazione debole.