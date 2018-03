Andrea Greco, candidato alla presidenza della regione Molise per il M5S, a Agnone per la pausa pasquale

Questa sera venerdì Santo, una lunga processione ha attraversato le strade di Agnone con gli incappucciati della antichissima Congregazione dei Morti che portavano a spalla il Cristo Morto a e l'Addolorata. Le strade pullulavano di gente per il suggestivo evento e molti agnonesi che studiano o lavorano fuori sono tornati per la pausa pasquale. Anche il candidato alla presidenza della regione Molise per il M5S, Andrea Greco, passeggiava con la fidanzata Emiliana e la sorella Emma. Un saluto presso la sede di Altomolise.net non poteva mancare. Andrea Greco sarà a breve nostro ospite per una lunga intervista in diretta Fb su aree interne, sanità, viabilità, sviluppo economico dell'Alto Molise. Intervista condotta a più voci, con i giornalisti di MoliOne Viviana Pizzi, Luigi Di Capua.