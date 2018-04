Agnone: Lungo il corso principale sostituite le vecchie ma confortevoli panchine con altre brutte e scomode

In alcuni posti strategici del corso principale di Agnone sono state riposizionate le panchine utili per la sosta dei passanti. Ma alcune di esse sono state sostituite con altre che non presentano le stesse caratteristiche delle precedenti. Sono in ferro con tre sbarre centrali sulle quale sedere, decisamente a detta di molti, meno belle e meno confortevoli. In molti si chiedono il perchè di questa peggiorativa sostituzione e perchè pur essendo oramai in primavera non vengano posizionate le belle fioriere lungo il corso

La foto delle vecchie panchine nella galleria fotografica