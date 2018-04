PROPAGANDA – LA7 esalta il Molise, satira d’eccellenza nella puntata del 13 aprile

Protagonista della puntata un Molise “ sincero “, “ Vero “ , “ Gustoso “ , “ Empatico “ , pieno di Satira e di Contenuti.

Propaganda, un programma di Diego BIANCHI , che della Buona Satira ha messo in luce il Molise delle “Simpatiche Contraddizioni “, prendendo spunto dalla Campagna elettorale in atto , in vista delle consultazioni del 22 aprile.

Protagonisti lo chef “ Bobo “ da Guglionesi, Filindo dell’antica trattoria il Borgo Antico di Civita di Bojano, il panificio di Macchiagodena De Cesare, Basilio con i suoi latticini da Vastogirardi, per finire da un Comunista classico in quel di Carovilli nella persona di Adriano e della sua splendida trattoria.

Un mondo di contraddizioni rivisitate con piatti succulenti. Bobo il compagno che sposa una Rita sfegatata Mussoliniana, Filindo , un personaggio di destra che vota sempre a Sinistra a causa di amici e parenti candidati, Basilio, il compagno Basilio che canta “ Avanti Popolo “ ma vota in coscienza la destra perché ha amici candidati con tale schieramento, alla titolare del Forno De Cesare che essendo di sinistra voterà 5 stelle perché una abiatica familiare, è candidata con il Movimento, per finire al compagno Adriano che rinnega il passato per un futuro pieno di felice ebrezza data da un ottima tintilia.

Un servizio di altissimo spessore che ha visto in studio essere commentato da un “ compagno con il rolex “, Claudio Amendola, divertito ed assai pungente.

Un Molise che più volte ha avuto il plauso del conduttore e dell’intera troupe che ha manifestato un interesse a tornare per poter ammirare con calma e più approfonditamente quella bellezza ed ospitalità che poche regioni offrono.

A volte la Satira premia e questa volta il bello di una Regione straordinaria, ha avuto il sopravvento su una politica distratta e senza un proprio “ orgogliomolisano “ che i protagonisti, non propriamente molisani veraci, hanno manifestato.

Il risultato ? Circa 1.300.000 spettatori in seconda serata su un canale non propriamente nazionalpopolare.