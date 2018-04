La7 #propagandalive a Vastogirardi, satira eccellente

#Propagandalive, un programma di Diego Bianchi, che della buona satira ha messo in luce il Molise delle “Simpatiche Contraddizioni “, prendendo spunto dalla campagna elettorale in atto , in vista delle consultazioni del 22 aprile.

Protagonisti lo chef “ Bobo “ da Guglionesi, Filindo dell’antica trattoria il Borgo Antico di Civita di Bojano, il panificio di Macchiagodena De Cesare, Basilio da Vastogirardi nel caseificio di Di Lucente Celestino, che è di sinistra ma vota centrodestra, per finire da un Comunista classico in quel di Carovilli nella persona di Adriano e della sua splendida trattoria.

Nella foto copertina Diego Bianchi il bravo conduttore della trasmissione nel Caseificio di Di Lucente Celestino

Guarda il video https://www.facebook.com/andreadilucente/videos/2075107299423769/