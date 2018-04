Provincia di Isernia: Affidamento in locazione Ex Casa Cantoniera curva Zazzana a Agnone

AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI EX CASA CANTONIERA ubicata lungo la S.P. Ex SS. 86 Istonia - Località Fiorito ( Curva Zazzana ) di Agnone SI RENDE NOTO che la Provincia di Isernia, in esecuzione della Determina Dirigenziale n. 306 del 6/04/2018 intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici e non, singoli o associati cui affidare, in LOCAZIONE, l’ Ex Casa cantoniera sita lungo la S.P. Ex SS. 86 Istonia – Località Fiorito (Curva Zazzana) di Agnone, in ossequio del Regolamento per la gestione del Patrimonio immobiliare approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 15 del 22/03/2016 e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Oggetto e durata della locazione

L’affidamento ha per oggetto la LOCAZIONE dell’ Ex Casa cantoniera sita lungo la S.P. Ex SS. 86 Istonia – Località Fiorito (Curva Zazzana) di Agnone - Foglio n. 39 particella n. 186, descritta nella Relazione di cui all’Allegato B (che include anche visura catastale, planimetria catastale, pianta dei locali e documentazione fotografica) per la durata di anni 4 (quattro) rinnovabili e previo pagamento del canone pattuito, dando atto che l’uso del bene è relativo alla porzione dell’immobile indicata nella citata pianta e che sono a carico del locatario gli interventi di manutenzione ordinaria, utenze, altre spese di legge, del bene concesso in locazione. Valore della locazione dell’ immobile Il valore della locazione ritenuto congruo è di €. 2,50/mq per una superficie di 180,00 mq circa e quindi per un canone mensile di € 450,00 ed annuo di € 5.400,00 . Soggetti legittimati a presentare MANIFESTAZIONE DI INTERESSE I soggetti legittimati saranno i seguenti: persona fisica, persona giuridica, Ente, Associazione, o altra organizzazione che persegua finalità lecite. Comune di AGNONE Provincia di Isernia protocollo nr. 0004564 del 16-04-2018 PROVINCIA DI ISERNIA _________________________________________________________________________________________________ Sede Uffici: Via G. Berta - 86170 ISERNIA - Tel. 0865/441.22 3 (4-5-6) - Fax 0865/441497 Presentazione della manifestazione di interesse La manifestazione di interesse, redatta su apposito modello allegato al presente avviso (ALLEGATO A) , dovrà essere sottoscritta dal soggetto interessato, con esclusione delle proposte provenienti da mediatori o intermediari a qualunque titolo. Dovrà pervenire alla Provincia di Isernia, Via G. Berta, 86170 Isernia, il giorno lunedì 23 aprile entro le ore 12.00, mediante recapito a mano ovvero mediante il servizio postale o mediante Agenzia di recapito autorizzata. Il recapito del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente. La proposta contrattuale dovrà essere contenuta in un plico chiuso e debitamente sigillato, recante, all’ esterno, la seguente dicitura: “ MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA LOCAZIONE di ex Casa cantoniera ubicata lungo la S.P. Ex SS. 86 Istonia - Località Fiorito ( Curva Zazzana ) di Agnone. Valutazione delle manifestazioni di interesse Le manifestazioni di interesse, regolarmente pervenute, saranno oggetto di valutazione dell’ente sulla base di suo insindacabile giudizio, che si concluderà, se ritenuto opportuno, con la stipula del contratto di locazione. Stipulazione del contratto e spese Il contratto di locazione sarà stipulato tra le parti in forma privata non autenticata e registrato fiscalmente presso l’ Agenzia delle Entrate di Isernia competente per territorio con l’ applicazione dell’ imposta annuale di registro pari al 2% del canone convenuto. L’ atto sarà assoggettato all’imposta di bollo in ragione forfettaria nella misura di € 45,00. Le suddette imposte saranno ripartite in parti uguali tra i contraenti. Avvertenze L‘Ente Provincia si riserva, prima di concedere la locazione dell’ ex Casa cantoniera: - di non procedere ad alcuna accettazione in assenza di manifestazioni di interesse giudicate non affidabili, senza che i proponenti possano avanzare alcuna pretesa. - di procedere anche in presenza di un’ unica manifestazione se valutata idonea. Il Responsabile dell’ Ufficio Gare e Contratti (Eugenia Ferrari )