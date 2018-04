Avviamento a selezione di n. 03 unità a tempo indeterminato presso il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità - Reparto Biodiversità di Isernia. Piano assunzioni per il triennio 2018/2020. Operai a tempo Indeterminato (O.T.I.).

Vista la richiesta pervenuta presso il Centro per l’Impiego di Isernia da parte del Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia del 03/04/2018 prot. n. 0000922, con la quale si richiedeva l’avviamento a selezione di n. 03 risorse umane a tempi indeterminato, così distinte che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) n. 02 O.T.I. per selvicoltura e antincendio per sede di lavoro presso la RNO di Montedimezzo, i cui requisiti richiesti sono: - esperto motoseghista, esperienza maturata nell’uso della motosega da almeno 02 anni (due anni) e/o attestato; - esperto trattorista: esperienza maturata da almeno 02 anni (due anni) e/o attestato; - possesso patente di guida categoria C; - esperto attività di antincendio, esperienza maturata da almeno 02 anni (due anni); b) n. 01 O.T.I. per manutenzione immobili per sede di lavoro presso la RNO di Montedimezzo, i cui requisiti richiesti sono: - esperto falegname, esperienza maturata da almeno 02 anni (due anni).

Per la partecipazione al presente Avviso pubblico è richiesto il titolo di studio della scuola dell’Obbligo. Modalità di svolgimento e contenuto della prova selettiva La prova selettiva consisterà in una “Prova in bianco” (si intende simulazione pratica del tipo di lavoro che l’operaio, se assunto dovrà svolgere). Domande e termine di presentazione Le domande potranno essere consegnate direttamente dall’interessato/a il giorno giovedì 10/05/2018, attraverso la procedura di “chiamata sui presenti”, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.00 presso il Centro per l’Impiego della Provincia di Isernia sito in Via Berta, snc – Isernia – piano terra, per manifestare la propria adesione all’Avviso Pubblico e consentire all’Ufficio di individuare gli aventi titolo. Documentazione da esibire L’interessato/a dovrà allegare alla domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico la seguente documentazione: a) Certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità; b) Copia conforme all’originale degli attestati come richiesto da Avviso Pubblico; c) Copia di documento di riconoscimento in corso di validità; c) DID (Dichiarazione di immediata disponibilità); d) Dichiarazione di adesione come richiesto dall’Avviso Pubblico. IL DIRETTORE DOTT.SSA GABRIELLA GUACCI Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.