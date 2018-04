Ancora un riconoscimento importante per il Professor Franco Ionna originario di Vastogirardi -Direttore del Dipartimento CORP-S Assistenziale e di Ricerca dei percorsi oncologici Testa-Collo e Muscoloscheletrici. -Direttore di S.C. Chirurgia Maxillo-Facciale e ORL Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli IRCCS

Si è svolto a Roma dall’11 al 14 aprile l’”8th EuropeanCongress on Head &NeckOncology” (ECHNO) organizzato dall’AIOCC (Associazione Italiana Oncologia Cervico Cefalica) che ha celebrato il congresso nazionale e da EHNS (European Head and Neck Society). La manifestazione ha visto riuniti circa 700 maggiori specialisti europei e 150 degli altri paesi del mondo. Si è discusso delle nuove frontiere di trattamento medico quali l’Immunoterapia e la terapia con “AdoptiveCells” ;ci si è confrontati su tecnologie di avanguardia come la chirurgia robotica e la realtà aumentata in chirurgia e sulle ultime acquisizioni della Radioterapia nell’ottica di terapie sempre più mirate e personalizzate. Il tema conduttore è stata la gestione multidisciplinare e l’applicazione di tutte le acquisizioni recenti della ricerca traslazionale in Europa, nel campo nella patologia della testa e del collo

Si è tenuto altresì il Venticinquesimo Congresso del Collegio dei Docenti di Odontoiatria,uno degli Eventi Scientifici più prestigiosi in Italia, ed è stato conferito un importante riconoscimento all'impegno scientifico dell’Istituto dei Tumori di Napoli nella patologia oncologica del distretto cervico-facciale. Il poster presentato dai colleghi della S.C. Maxillo-facciale e ORL, diretta dal dottor F. Ionna. "Pattern di crescita di un osteoma solitario della mandibola: caso clinico" è stato infatti premiato come contributo più meritevole tra i proceedings di Chirurgia.

Ancora un riconoscimento importante per il Professor Franco Ionna originario di Vastogirardi -Direttore del Dipartimento CORP-S Assistenziale e di Ricerca dei percorsi oncologici Testa-Collo e Muscoloscheletrici. -Direttore di S.C. Chirurgia Maxillo-Facciale e ORL Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli IRCCS Il caso, che verrà anche pubblicato su una Rivista Scientifica internazionale, è unico nel suo genere, in quanto mostra, tramite esami radiografici 2D e 3D, il pattern di crescita quindicennale (dal 2003 al 2017) di un Osteoma Solitario della Mandibola, una patologia estremamente rara che colpisce le ossa mascellari. La lesione è stata asporta dall'equipe operatoria del dott. F. Ionna,con i dottori F. Longo, E. Pavone, C. Aversa, S. Villano, M.G. Maglione e A. Guida. L'esposizione di questo lavoro scientifico è stata affidata al dott. C. Maietta, uno specializzando della Scuola di Chirurgia Orale, diretta dal prof. R. Rullo, della Università della Campania "L. Vanvitelli", ed è un esempio della fattiva e continua collaborazione tra l'INT-IRCCS "Fondazione G. Pascale" e le Università."