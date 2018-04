Lungo il corso di Agnone, le fioriere che dovvrebbero mettere in mostra fiori colorati primaverili sono diventate delle pattumiere. Inciviltà da parte di chi opera simili comportamenti, incuria da parte di chi come dice il termine dovrebbe prendersene cura .La tornata elettorale in corso non puo essere giustificativa della scarsa cura dei luoghi. La bellezza esprime il livello di civiltà dei paesi.