Una delegazione dell'ANC Agnone al XXIV Raduno Nazionale Carabinieri di Verona. Il raduno previsto dal 19 al 22 Aprile e' un appuntamento straordinario, che vede la presenza di circa 100mila rapresentanti del corpo dei carabinieri, coinvolti nella parata che si terrà oggi domenica 22 Aprile 2018.La delegazione dell'Anc agnonese e' composta dal Presidente maresciallo Mario Fusaro, con alcuni soci effettiv e congiunti a seguito. Ieri sera 21 Aprile alle 18.30, presso l'Arena la delegazione ha assistito al magnifico concerto della Banda dell’Arma dei Carabinieri;

Il programma del XXIV Raduno Nazionale Carabinieri

Giovedì 19 aprile 2018, alle 12 alla Gran Guardia, l’inaugurazione della mostra “I Carabinieri nella Grande Guerra”;

Venerdì 20 aprile 2018, alle 18 al Castello di Villafranca di Verona, il Carosello storico del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo;

Sabato 21 aprile 2018, in piazza Bra:

ore 9, l’esposizione dei mezzi storici dell’Arma;

ore 9.30, Alzabandiera e a seguire la deposizione di una corona al monumento Caduti - Vittorio Emanuele

ore 10.30 ai giardini di San Zeno, Corso Porta San Zeno, la deposizione di una Corona al monumento al Carabiniere;

ore 11, alla Basilica di San Zeno, la Santa messa

ore 12.30, inaugurazione del campo della Protezione Civile ANC (area di svolgimento dell’evento ancora in fase di definizione)

ore 16, in piazza Bra, lancio della Squadra Agonistica del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania”;

ore 18.30, in Arena, il concerto della Banda dell’Arma dei Carabinieri;

Domenica 22 aprile 2018, Corso Porta Nuovo:

ore 8, raduno partecipanti sfilata;

ore 9, rassegna dei reparti schierati da parte del Comandante Generale e del Presidente Nazionale: a seguire la sfilata lungo Corso Porta Nuova con resa degli onori alle autorità presenti in piazza Bra e poi deflusso in via degli Alpini, largo Divisione Pasubio, via Carlo Montanari.

