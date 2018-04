Difendere la bellezza delicata dell’ambiente

Siamo dinanzi a un imperativo: l’ambiente deve essere salvaguardato. Non possiamo non aver capito che la natura, se violentata, si vendica.La natura chiede giustizia ma l’uomo non le presta attenzione e continua a costruire e inquinare l’ambiente, senza considerare le conseguenze che questo atteggiamento può avere.

Molte catastrofi naturali sono causate dall’uomo: prelievi di gas dal suolo che continuiamo a causare terremoti, maremoti e l’abbassamento della crosta terrestre; con i mezzi di trasporto e le petroliere invece provochiamo l’inquinamento ambientale, che si ripercuote sui territori, sulle culture, sugli uomini, sugli animali e dunque sul clima. Per la nostra mancata attenzione causiamo continui incendi, lanciando ad esempio una sigaretta dal finestrino senza considerare la possibilità che quel gesto possa far scoppiare un incendio che distrugge alberi, animali, costruzioni. Molti, dopo che si è consumata una catastrofe, si chiedono se ci fosse stata la possibilità di fermarla, ma è inutile porsi queste domande quando ormai è accaduto.

La natura, al giorno d’oggi, è fortemente inquinata e noi ce ne accorgiamo personalmente quando stiamo a contatto con la natura e notiamo spiagge che sembrano deposti di rifiuti, zone verdi piene di sporcizia e tanto smog, soprattutto nelle grandi città, che contamina molto l’aria che viene respirata. Come sappiamo la contaminazione della natura è dovuto agli scarichi delle fabbriche che emettono sostanze nocive che vanno poi, in contatto con il paesaggio circostante pregiudicandone la salvaguardia.

Non si può sacrificare la natura per salvare la produzione industriale ed i consumi perciò è giusto che gli uomini dimostrino il proprio dissenso, soprattutto i giovani che non vogliono questa eredità per l’avvenire. L’unica soluzione plausibile è quindi iniziare a fare piccoli gesti, come non gettare i rifiuti a terra, che sicuramente darebbero un grande contributo alla salvaguardia della natura.