La Maestra Custode Li Quadri fa 90... 90 e non sentirli, questo il motto della maestra di scuola e di vita!

Nel tripudio dei figli , nipoti, parenti ed amici la quasi secolare signora, ma ancora efficiente e pimpante ha festeggiato, qualche giorno orsono, il prestigioso traguardo con goia ed una punta di commozione. Oltre 40 anni dedicati alla scuola, lungo le strade polverose del nostro grande Molise, disseminati lungo il fango dell'agro della nostra Agnone e dei paesi circostanti.

Era l'Agnone di un tempo che si svegliava al battito delle forge dei ramai, dei panificatori d’eccezione, e viveva di piccole cose, come l'amore per la famiglia, che è stato l'obiettivo primario della "mitica" signora Li Quadri in Policella, quella che affiora nei ricordi , mentre dinanzi a tutti gli invitati ella racconta delle peripezie quando Agnone era occupata dai Tedeschi. 90 anni percorsi, dunque, a perdifiato, senza mai fermarsi, tra le gioie del suo marito, il Maestro Palmo, simbolo culturale di Caccavone e delle sue figlie, la preside Lea e Maria Rosaria, dirigente di Banca, , che ella ha sempre venerato.

Dallo spirito battagliero e giocondo ella ha sempre sfoderato una preparazione invidiabile, formando quelli che oggi sono i migliori professionisti di Agnone, facendo ricorso anche a metodologie e tecniche innovative e rivoluzionarie, per l’epoca. Figlia di valenti artigiani ella seppe elevarsi al rango di maestra con tenacia, caparbietà, volontà, spirito di abnegazione, arguzia

. Alla sua veneranda età non perde un colpo, sempre lucida nelle sue analisi. Sempre in cattedra come quando faceva ancora la maestra. Racconta che si alzava alle cinque del mattino per raggiungere l'agro agnonese e diffondere la cultura ai futuri paladini del sapere. Una lacrima solca il suo viso allorché guarda le sue foto con i suoi alunni prediletti, che le fanno da corolla. I suoi occhi sempre vivi si infiammano quando ricorda il periodo degli Studi da autodidatta, che le permisero di conseguire il diploma magistrale da privatista, nonostante i bombardamenti della seconda guerra mondiale in corso.

Grazie Maestra, Mamma, Zia e Nonna Custode; la sua vita ha sfidato il secolo, sconfiggendo senza medicinali le malattie, nonché le usure del tempo. La sua bellezza giovanile e la sua classe non sono scalfite, ma ancora albergano in lei. E Mentre si eleva una coppa di champagne accanto a tutti i suoi parenti ed amici, a suggellare i suoi anni ancora ruggenti, la piccola eroina del lessico, accarezza dolcemente come sempre i suoi nipoti, a testimonianza di una festa che assume un sapore storico, visto l'anniversario.

Grazie Maestra di vita per i tuoi insegnamenti, per i tuoi valori, che ci hai trasmesso in questi anni, per la tua bontà, la tua generosità, per la tua grinta, il tuo carisma, che ti proietta tra i bagliori dell'alba del nuovo giorno, che ti vede ancora e sempre protagonista. Mille giorni come questo da tutta la comunità Agnonese (purosangue come te) e molisana, ad una donna autentica, unica, inimitabile. Auguri da Paolo Porrone e fam.

Agnone li 08/0572018