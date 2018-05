Meteo: Tre giorni di maltempo, ma la svolta è vicina.

Avvio di settimana da dimenticare. Ci aspettano tre giorni di maltempo, ma la svolta è vicina. Oggi e domani - spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it - temporali e piogge si faranno via via più frequenti su tutto il Nord e poi verso le regioni centrali, con fenomeni localmente intensi sulla Toscana, sul Lazio (attenzione a Roma) e sull'Umbria. Diffuso maltempo anche al Sud, soprattutto sulla Campania e sulla Basilicata. Non verranno risparmiate dalle precipitazioni le isole maggiori, con fenomeni temporaleschi a macchia di leopardo. Da segnalare, nel corso della giornata di domani, la possibilità di piogge abbondanti sulla città di Bologna, su buona parte della Toscana e sulla Campania, soprattutto tra avellinese e salernitano.

Giovedì il sole tornerà su moltissime regioni, e assisteremo a un generale aumento delle temperature: fino a 26°C a Milano, 25°C a Torino, 26° C a Bologna.

A ridosso del prossimo weekend, gli ultimi aggiornamenti indicano il ritorno dell'anticiclone: sarà Scipione, simpaticamente chiamato così in onore di Scipione l’Africano, la prima fiammata africana dell'anno, proprio vicino all'inizio del mese di giugno.

