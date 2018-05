Agnone-Panoramica da sport, triste spettacolo: erbacce protagoniste

La Panoramica è una strada agnonese, si chiama cosi perchè molto probabilmente fa riferimento al fatto che da quella postazione di Agnone si gode di un magnifico panorama. Non solo La Panoramica è la strada preferita degli agnonesi per praticare attività sportive. Corsa , lunghe passeggiate,attivitàfisica, fornita anche di un minimo di attrezzistica sportiva. Molti la preferiscono perchè naturalmente è chiusa al traffico, perciò le famiglie con i bambini o chi possiede animali da compagnia , si sente a proprio agio , essendo, in condizioni di buona tenuta, una strada bella e offre garanzie di tranquillità. La strada è stata fornita anche di cestini per la raccolta delle deiezioni canine. Ma lo stato in cui versa, compresi i cestini rotti, non solo non garantisce tranquillità, ma bisogna sicuramente prestare attenzione. E' circondata e invasa da erbacce alte un metro. I cittadini si pongono delle domande: Ma al comune di Agnone esiste un servizio giardini?