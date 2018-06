Vastogirardi, una farmacista magliaia: ecco i capolavori di Anna Scoccherra la donna dalle mille risorse

Anna Scocchera, dottoressa in farmacia, e' una splendida e generosa donna dalle mille risorse. Il suo lavoro la impegna molto e molte ore al giorno. Ma Anna trova spazi extra lavorativi per coltivare i suoi numerosi e creativi hobby. Le sue abili mani creano oggetti di ogni genere, utilizzando come base l'arte della lavorazione a maglia e l'uncinetto. I materiali che utilizza tra i più svariati e spesso da riciclo. Piccoli capolavori i suoi cappellini, le ghirlande , le semi lune, le lampade, i maglioni, i centro tavola, oggetti di arredamento di grande gusto. L'abbiamo incontrata, è una donna empatica, affettuosa, piena di calore umano che trasmette con lo sguardo,con la poderosa stretta di mano Una donna che ama la montagna, le lunghe camminate, le arrampicate,i percorsi con la neve sui monti e nelle belle stagioni. Parlando con lei e del suo lavoro di farmacista ci spiegava che era un lavoro che amava, ma aveva sbagliato lavoro, lei doveva fare "la magliaia" Nella realtà è una di quelle donne che usano intelligenza, fantasia, razionalità e sanno fare bene tutto ciò che scelgono di fare.

Nella galleria fotografica alcune delle sue creazioni a maglia e uncinetto