San Pietro Avellana, Re Fajone, gara podistica disputata in un territorio dalla straordinaria natura incontaminata

DOMENICA 15 LUGLIO Trofeo RE FAJONE, gara podistica:

San Pietro AVELLANA.



Ore 10 .30 Gara Podistica

Ore 12 Premiazioni

Ore 13 Pranzo da RE nella riserva di Montedimezzo ( Patrimonio dell'UNESCO).

Ore 16 PERONY DAY e ZUMBA FITNESSR

Gara podistica disputata in un territorio straordinariamente bello a stretto contatto con una natura incontaminata.

11 chilometri e 200 metri su sterrato e asfalto. Gara molto selettiva con un suggestivo tratto nel bosco dove si alternavano salite e discese per poi riprendere la strada in asfalto fino all’arrivo.

Partenza da San Pietro Avellana alle ore 10:30, attraversamento del Villaggio Forestale e del sentiero della Riserva MAB di Montedimezzo e ritorno sulla strada provinciale per San Pietro Avellana per il traguardo finale in Piazza Umberto I.

Nella galleria fotografica si trovano il regolamento 2018 e la locandina dell'evento