Auto d'epoca provenienti da tutta Italia a Campobasso per la storica Targa del Matese

Il Classic Car Club Molise con sede in Campobasso, unico Club molisano federato ASI, comunica che nei giorni 28 e 29 Luglio 2018 si terrà la storica Targa del Matese (iscritta nel calendario nazionale ASI) che vedrà impegnate auto d’epoca provenienti da tutta Italia. L’evento è patrocinato anche quest'anno dal Comune di Campobasso. Dalle ore 9 alle 11 di sabato 28 le autovetture verranno accreditate lungo Corso Vittorio Emanuele per poi procedere alla partenza e all’inizio della manifestszione di regolarità con strumentazione libera, momento di attrazione particolare per tutta la cittadinanza per il suo interesse sportivo, storico e culturale.

Il percorso sarà articolato lungo le caratteristiche strade del nostro Molise per far conoscere la nostra regione a chi viene da fuori e anche a chi, del posto, non l’ha mai ammirata da un’auto d’epoca. Il percorso è di circa 150 km, per complessive 72 prove, con una velocità massima non superiore ai 40Km/h e i passaggi verranno rilevati con pressostati al centesimo di secondo.

Appuntamento, quindi, il 28 e 29 Luglio 2018 con l'XI Targa del Matese.