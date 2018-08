Canette nere, nessuna richiesta di adozione: il rischio della mancata solidarietà è il canile

L'appello che abbiamo pubblicato ieri 1 Agosto http://www.altomolise.net/notizie/varie/18145/due-cagnoline-nere-abbandonate-cercanopadrone, per le due canette nere di 45 giorni e' andato a vuoto. Non c'è stato alcun riscontro alla richiesta per una eventuale adozione. Sono state portate presso il comune di Agnone e attendono di essere trasferite in un canile. Rinnoviamo l'appello per le due cagnoline dolcissime che non aspettano altro che di dare e ricevere amore. La solidarietà e il rispetto nei confronti degli animali è importante:“La civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali” (M. Gandhi)