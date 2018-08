Diciottesimo compleanno di Valeria, il dolce messaggio di auguri dalla famiglia

Oggi 10 agosto Valeria Liberatore compie 18 anni.

Per Valeria il dolce messaggio di auguri dalla sua famiglia:

"Auguri Valeria per il tuo 18° compleanno! Sei la gioia e l’orgoglio della nostra famiglia, dal 10 agosto 2000, giorno in cui venisti alla luce e decidesti di vincere le tue battaglie, sfidando le leggi della natura.

Oggi vogliamo festeggiare con te, con i tuoi genitori, Giancarlo e Patrizia, con i nonni Antonio, Erminia ed Eulalia, con zii, cugini e amici tutti, augurandoti un futuro splendido.

Saremo sempre insieme a te per cantare e gioire. Stasera, nella notte di San Lorenzo, scruteremo il cielo in attesa di vedere la scia di una stella cadente per esprimere tutti insieme il desiderio che tu possa realizzare sogni e ambizioni.

Ti vogliamo bene.



zia Linda, zio Roberto, zia Deborah "

