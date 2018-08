Battaglia di Saati e Dogali, a Palazzo Bonanni il ricordo del 131esimo anniversario.Il colonialismo di fine ottocento legato alla famiglia Tirone ricordato dallo storico Mario Salvitti.Seguirà visita presso Palazzo Tirone per rendere noti documenti storici riguardanti il tenente Giovanni Tirone eroe agnonese entrato nella storia

Dogali è una località dell’Eritrea, a venti chilometri da Massaua, dove il 26 gennaio 1887 una colonna di 550 soldati italiani, al comando del tenente colonnello Tommaso De Cristoforis, era stata attaccata da 7.000 guerrieri abissini condotti dal ras Alula, mentre era in marcia per soccorrere il forte assediato di Saati, venendo distrutta pressoché totalmente: i caduti furono 430 e l’eco in patria fu enorme.

