Lanciano(CH), terrore durante una rapina in villa: coniugi legati e picchiati, tagliato l'orecchio alla donna

LANCIANO (CHIETI) - Una bella villa in campagna circondata da un prato e da un piccolo bosco alla periferia di Lanciano, una pista ciclabile percorsa da bici, ma anche da gente che fa jogging. Un filo bianco e rosso tiene lontani i curiosi dalla casa di Carlo Martelli, il 69enne chirurgo fondatore dell'associazione per disabili Anfass sorpreso la notte scorsa da quattro banditi mentre dormiva insieme alla moglie Niva Bazzan e al figlio disabile che hanno messo a segno un colpo da Arancia Meccanica.



Pur di convincere i due coniugi a indicare loro la cassaforte, che in casa non c'era, sono arrivati a tagliare alla donna il lobo di un orecchio con un coltello. Il medico invece è stato massacrato di pugni al volto, mentre il figlio disabile per fortuna non è stato toccato. La sua stanza è stata però messa a soqquadro dalla banda di malviventi che, alla fine, si sono dovuti accontentare di prelevare quanto possibile con il bancomat e le carte di credito dei coniugi Martelli. CONTINUA SU.. https://www.repubblica.it/cronaca/2018/09/23/news/chieti_rapina_in_villa_tagliato_il_lobo_alla_moglie-207150496/