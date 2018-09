Il vice questore Maria Pia Marinelli a L'aria che tira La7: ‪I consigli della Polizia di Stato su come difendersi!

Il vice questore Maria Pia Marinelli, originaria di Agnone, ieri mattina 28 settembre alle 7.20 ospite nel noto programma televisivo L'aria che tira La7 . L'argomento la sicurezza dei cittadini e i consigli della polizia di stato su come difendersi dalle aggressioni, dai furti e da i malintenzionati in generale . Consigli utilissimi soprattuto per quanto riguarda la prevenzione e quali gli strumenti di prevenzione adottare in casa e fuori casa e quali comportamenti mettere in atto in caso di pericolo.imminente.

Il vice questore la vediamo spesso a Agnone, e' molto legata alla cittadina altomolisana dove è cresciuta e dove abitano i suoi genitori e famiglia. Il vice questore Marinelli, ha iniziato la sua carriera giovanissima dopo gli studi. Vanta un curriculum di tutto rispetto e attualmente lavora a Roma presso il Servizio Centrale Operativo