Meteo,Avviso di allerta arancione, Protezione Civile Molise

Estensione AVVISO DI ALLERTA LA REGIONE MOLISE – SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

FONTE http://www.protezionecivile.molise.it/images/avvisi/20181021_AVVALL.pdf

DICHIARA UNA ALLERTA GIALLA Per la zona A “ Alto Volturno - Medio Sangro ” PER CRITICITA' IDROGEOLOGICA PER TEMPORALI E VENTO ZONA A-B-C ;

UNA ALLERTA ARANCIONE Sulle Zone B E C “ Frentani - Sannio - Matese, Litoranea ” PER CRITICITA' IDROGEOLOGICA - PER TEMPORALI PER MOTO ONDOSO. ED ATTIVA UNA FASE OPERATIVA REGIONALE DI “ATTENZIONE” SCENARI DI EVENTO E DANNO

Fenomeni localizzati di: • erosione, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango in bacini di dimensioni limitate; • ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; • innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti, ecc); • scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; • danni localizzati a strutture leggere, occupazione dei piani viari da strutture leggere o oggetti instabili. • mareggiate sulla costa con disservizi e pericolo per le strutture poco stabili sulla costa; • difficoltà nella navigazione, specie sotto costa. INVITA I SOGGETTI IN INDIRIZZO per i rispettivi adempimenti posti a loro carico, a voler adottare le iniziative più opportune. Gli enti comunali vorranno attivare la fase operativa prevista nei rispettivi piani di emergenza. Nel confermare le raccomandazioni contenute nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/02/2004, questo Centro Funzionale seguirà l’evolversi della situazione. Eventuali ulteriori comunicazioni saranno inoltrate in relazione all’evoluzione delle condizioni meteorologiche e dal monitoraggio dei precursori fisico-idraulico. Il presente Avviso è consultabile sul sito web: www.protezionecivile.molise.it. Il Direttore del Servizi