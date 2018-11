Meteo Molise: calo delle temperature, aumento della copertura nuvolosa, neve oltre i 1300mt

Siamo nell’imminenza di una svolta, che porterà un vero e proprio assaggio d’inverno sull’Italia con nevicate sui rilievi, soprattutto per quanto concerne il Centro-Nord.

L’azione dell’aria fredda, in arrivo dai Balcani, andrà ad interagire con quella più mite occidentale. Si innescheranno frequenti contrasti che porteranno alla nascita di una circolazione depressionaria a ridosso delle regioni meridionali. Tale vortice ciclonico è atteso approfondirsi sensibilmente nel weekend, creando tutti i presupposti per maltempo ed un generale rinforzo dei venti fino a burrasca.

Ma dove colpirà il maltempo? Naturalmente le regioni meridionali, dove già venerdì sono attese precipitazioni in intensificazione a partire dalla Sicilia orientale, il Salento e poi la Calabria, con riferimento ai settori ionici.

Sabato è atteso il grosso del maltempo, con precipitazioni temporalesche anche intense sulla Calabria centro-orientale e sulla Sicilia sud-orientale ionica. Precipitazioni coinvolgeranno anche la Puglia centro-meridionale e la Basilicata, specie i settori ionici, mentre dovrebbe rimanere ai margini la Campania.



Meteo Molise:

venerdì: La giornata inizierà con una consistente copertura nuvolosa su tutto il territorio regionale, nubi pressoché medio basse. Le nubi si diraderanno nel corso della mattinata, lasciando spazio a qualche squarcio di sereno soprattutto su provincia di Campobasso. Basso il rischio di precipitazioni, le quali, qualora si verificassero, saranno tra alto Molise e Molise centrale. Pomeriggio-sera parzialmente nuvoloso. Le temperature sono previste in deciso calo: in montagna si registreranno 2-3 gradi di massima, nella zona interne collinari non si andrà oltre gli 8-9 gradi, fino a 14 gradi sulla costa. Venti deboli da nord-est. Mari mossi.

sabato: Mattinata molto nuvolosa soprattutto su frentani, costa e Basso Molise dove potranno verificarsi anche delle deboli precipitazioni. Il pomeriggio seguiterà ancora ad essere con cielo molto coperto su gran parte della regione così come anche la sera-notte. Temperature che perderanno ancora qualche grado. Clima freddo. Massime vicino allo 0 in montagna. Qualche fioccodi neve possibile oltfre i 1300 metri. Venti sostenuti da nord-est. Mari mossi.

domenica: Ancora molte nubi, specie al mattino con deboli precipitazioni tra Monti dei Frentani e Monti del Sannio. Miglioramento generalizzato dal pomerigONI pgio sera. Temperature stazionarie con valori sotto la media di questo periodo. Non si escludono deboli fiocchi di neve su Matese e Alto Molise. Venti deboli da est nord-est. Mari mossi.