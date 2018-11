Poggio Sannita, nozze d'oro per Lina e Alfonso. Felicitazioni!

Domenica 25 novembre presso la chiesa di Santa Vittoria in Poggio Sannita, Lina Di Salvo e Alfonso Falcione, in una solenne cerimonia officiata dal parroco don Paolo del Papa, hanno festeggiato il loro 50° anniversario di matrimonio. Sposati il 12 ottobre 1968 al santuario dell’Addolorata in Castelpetroso, la sig.ra Lina insegnante originaria di Pietrabbondante e il sig. Alfonso, per tutti Fonzino, geometra (ex sindaco di Poggio Sannita, dal 1964 al 1969) ambedue in pensione, hanno formato la loro famiglia a Caserta, città in cui vivono dal 1975. Il loro percorso di vita insieme, costellato da un amore indissolubile e dal rispetto reciproco, è stato accompagnato da un profondo radicamento nella fede cristiana, arricchito dalla nascita di due figli: Maria Pia e Giovanni; impreziosito dai tre nipoti Daniele, Damiano e Aurora. A Lina e Alfonso, felicitazioni vivissime per l’anniversario.