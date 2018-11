Confetti rossi in Dietistica, congratulazioni a Debora Mastrostefano

Ieri 27 Novembre 2018 Debora Mastrostefano ha conseguito la laurea in DIETISTICA presso l' Università degli Studi di Milano conseguendo il massimo del punteggio, 110 e lode discutendo la tesi "Valutazione dello stato nutrizionale, intervento di educazione alimentare in pazienti con diabete mellito gestazionale in gravidanza." Relatore Prof. Massimo Zuinl, Correlatore Dott.ssa Anna Maria Grazia Veronelli. Auguri alla neo dottoressa!

Il percorso di studi della dott Debora Mastrostefano non termina qui avendo superato brillantemente le prove selettive di accesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia presso altra Università. Un augurio di cuore dalle amiche di sempre e dalla mamma Isabella e il papà Pietro.

La dedica delle amiche alla neo dottoressa un bellissimo pensiero del filosofo, saggista e romanziere spagnolo Fernando Savater “Cara Debora... non siamo liberi di scegliere ciò che ci accade, però siamo liberi di scegliere come reagire a ciò che ci accade”

