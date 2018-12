Tavarozzi centro regali, commercio di eccellenza da tre generazioni ad Agnone

Tre generazioni hanno dato e stanno dando lustro a uno dei negozi storici per eccellenza della città di Agnone, dire Tavarozzi Centro Regali sul corso Vittorio Emanuele significa rinverdire da una parte i fasti del commercio, con solide radici e autentico punto di riferimento della comunità locale e non solo.

Dire oggi Tavarozzi Centro Regali significa immergersi in un’atmosfera rinnovata che del passato custodisce la cortesia e la disponibilità, il sorriso che furono tratti distintivi del Maestro del lavoro Ernesto, che l’ha condotto per quasi 60 anni e che adesso vede nella figlia Gabriella la degna erede.

Siamo nelle more delle festività natalizie e l’attività commerciale simbolo del commercio al minuto volge lo sguardo al futuro, con linee per bambini che diventano catalizzatori per le famiglie agnonesi.

Tuttavia, il Tavarozzi Centro regali non perde la sua peculiarità di multistore, con all’interno una vasta gamma di offerte merceologica, dalla profumeria ai giocattoli, dall’abbigliamento all’intimo.

La multilateralità e la capacità di soddisfare ogni richiesta da parte del cliente, sempre col sorriso sulle labbra.