Una esistenza di amore per i bambini, lascia questa terra il pediatra agnonese Guido Ercole Marinelli

Oggi 12 Dicembre 2018 si è spento all'età di 89 anni, nelle prime ore pomeridiane presso la sua abitazione il noto e amato pediatra agnonese Guido Ercole Marinelli . Medico pediatra esemplare al servizio della collettività agnonese per oltre mezzo secolo. Lo contraddistingueva l'alta e assoluta professionalità, l'amore per la sua professione, l'umanità, la comprensione dell'altro. Esempio di medico per tutti i futuri professionisti. Lascia una traccia profonda nelle vite di tante persone. Sentite condoglianze alla famiglia, alla moglie Maria Antonietta, ai figli Mariapia, Italo, Lucia. Le esequie si terranno domani pomeriggio presso la Chiesa di Sant'Antonio Abate a Agnone.

Condoglianze dalla redazione di Altomolise.net