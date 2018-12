Da Agnone a Innsbruck, una comitiva di altomolisani raggiunge Austria e Germania per i mercatini di Natale

I Mercatini di Natale del Tirolo sono forse i mercatini natalizi più belli dell'Austria, di tutto l'arco alpino. Sia a Innsbruck, nelle piccole città storiche come Kufstein, Hall, Lienz, Rattenberg, Kitzbühel o nei paesini di montagna, ogni località ha il suo mercatino di Natale, ha le sue usanze natalizie, il suo modo di vivere il periodo dell'Avvento, il tempo di prepararsi per Natale.

Da sempre la gente si incontra a questi mercatini per acquistare regali di Natale e trascorrere l'incanto del periodo dell'Avvento insieme. Il Mercatino di Natale più conosciuto del Tirolo è sicuramtente il Mercatino di Innsbruck, infatti non è solo uno ma ce ne sono vari mercatini nel centro storico sotto il tettuccio d'oro, nella Maria Theresien Strasse o sulla piazza Marktplatz.

Una cinquantina di persone di Agnone e dei paesi vicini, domani mattina alle ore 2.30 partiranno alla volta di Innsbruck per visitare i famosi e suggestivi mercatini natalizi. La comitiva e' composta di giovani, meno giovani , famiglie con bambini. Il viaggio prevede il gorno 13 Dicembre la visita di vari mercatini e della città Innsbruck, il 14 a Monaco, il 15 a Norimberga, il 16 tappa a Tento e nel pomeriggio partenza per il ritorno previsto per la tarda serata.

Buon viaggio e buon divertimento!