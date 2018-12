Mamma Rodina lascia questa terra, madre di tutti gli agnonesi non solo dei suoi figli

Alla madre eroica, alla maestra di vita di valori cristiani, morali e sociali, vada il nostro estremo saluto per celebrare i suo ingresso in Paradiso. "Sei stata la mamma di tutti oltre che dei tuoi figli ed hai avuto una parola dolce e tenera per tutti, al pari del tuo sorriso. Sei una di quelle persone che in terra ha lasciato una traccia indelebile di onestà, di sacrificio, di dedizione alla famiglia ed a Gesù. Corri verso la Valle verde a riabbracciare il tuo consorte. Quando si fa sera copri con la coltre della tua saggezza i tuoi figli e guidali, al pari di tutti noi! Conservo ancora le "babbuce" di lana di colore verde, quando è nata una delle mie figlie. Speriamo un giorno di poterti riabbracciare in un Regno ove regni solo la concordia e la pace, simboli per cui hai sempre combattuto. Che Padre Pio ti accompagni per elevarti sul trono dei Giusti, ciao Rodina Signora del cielo, donna di grande spessore, baluardo di altri tempi!!! "

Paolo Porrone

Condoglianze alla famiglia, ai figli Paolo e Francesco da Altomolise.net