Anche a Poggio Sannita i Cuori di cioccolata di Telethon, 15-16 Dicembre

Sabato 15, domenica 16 e sabato 22 dicembre in più di 3mila luoghi pubblici su tutto il territorio nazionale sarà possibile ricevere il Cuore di cioccolato e rispondere “presente” all’appello a cui tutti siamo chiamati: partecipare attivamente alla campagna di sensibilizzazione e supportare la raccolta fondi per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare di Fondazione Telethon, per stare vicino a chi è affetto da queste patologie e alle loro famiglie con un gesto d’amore e di solidarietà.

Anche in piazza XVII Aprile a Poggio Sannita sarà allestito il banchetto “Telethon 2018” , la raccolta fondi per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Gli scorsi anni Poggio si è segnalato sempre fra i centri più generosi a livello regionale. Nella foto Alessandra Manzo, uno dei volti della campagna Telethon di Poggio Sannita, al suo terzo anno di esperienza da volontaria.